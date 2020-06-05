تجار يشتكون من نهب وسلب لبضائعهم بعد خروجها من السوق المحلي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا تجار بالسوق المحلي، من هجمات يقوم بها شباب في أعمار بين (13- 18) عاماً على بضائعهم المحملة على العربات فور خروجها من السوق المحلي في المنطقة الواقعة بين شارع البصل وشارع الهواء (جبرة 20 والسوق المحلي).

وطالب التجار الذين تحدثوا مع (الصيحة)، الشرطة بإحكام قبضتها على تلك المنطقة، وذكروا أن ما تقوم به تلك المجموعات من نهب وسلب في وضح النهار لبضائعهم زرع الخوف في نفوسهم وأعاق العملية التجارية وسبب لهم خسائر فادحة وينذر بشر مستطير إذا لم يجدوا الردع من الأجهزة المختصة.

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