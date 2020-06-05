أمريكا تشيع جثمان جورج فلويد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت المراسم صمت الحضور لما يقرب من 9 دقائق وهي المدة التي شهدت عملية اعتقال فلويد وقتله- جيتي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مراسم تشييع جنازة جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية الذي قتل قبل أكثر من أسبوع على يد شرطي أبيض، ما فجّر موجة احتجاج كبيرة ضد العنصرية في البلاد، فيما كشف تقرير عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل وفاته.

ونظمت مراسم تشييع الجنازة في حرم جامعة “نورث سنترال” بمدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا (شمالا)، التي قتل فيها فلويد، وذلك بحضور المئات، من ضمنهم عائلته وأقاربه، وأصدقاؤه وقادة سياسيون ودينيون.

وقال فيلونيس فلويد، أحد أشقاء فلويد، في مراسم تأبين بكنيسة في جامعة نورث سنترال بمدينة مينيسوتا: “الكل يريد العدالة، نريد العدالة لجورج، وسوف يحصل عليها”.

وأضاف فيلونيس، الذي كان يرتدي سترة داكنة ويضع شارة عليها صورة لأخيه وعبارة “لا أستطيع التنفس”: “إنه لأمر عجيب.. جاء كل هؤلاء الناس لرؤية أخي، مدهش كيف لمس قلوب الكثيرين”.

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وحرصت وسائل الإعلام الأمريكية على نقل مراسم تشييع الجنازة مباشرة، وأظهرت المقاطع قيام رئيس شرطة المدينة المذكورة، ميداريا أرادوندو، بالانحناء راكعا أمام العربة التي كانت تحمل نعش فلويد وهي تقترب من المبنى الذي أقيمت به المراسم.

وبعد وضعه في نعش ذهبي، تكريما له، بدأت مراسم تأبين فلويد الذي قتل في 25 مايو/ أيار الماضي على يد شرطي أمريكي، ما تسبب مقتله في اندلاع احتجاجات واسعة في جميع الولايات الأمريكية.

وقاد مراسم الدفن القس آل شاربتون، وهو معلق سياسي وناشط في مجال الحقوق المدنية. وبدت نبرة شاربتون متفائلة في مطلع خطابه، حيث أشاد بوحدة المتظاهرين في الشارع.

وقال شاربتون، في حديث لقناة MSNBC، إنه ابتهج لرؤية أعداد متزايدة من الأمريكيين من مختلف الأعراق والمراحل العمرية وهم يقفون معا، يسيرون معا، ويرفعون صوتهم عاليا، وأضاف: “نحن على أعتاب نقطة تحول”.

وشهدت المراسم صمت الحضور لما يقرب من 9 دقائق، وهي المدة التي شهدت عملية اعتقال فلويد ومقتله على يد الشرطي.