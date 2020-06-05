إجتماع بشأن رفع سقف السحب من الصرافات الآلية لـ(5) آلاف جنيه الاثنين المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينعقد الاثنين المقبل، إجتماع للجنة الخاصة بدراسة الآثار المترتبة على رفع سقف الصرافات الآلية.

وقالت مصادر بحسب (باج نيوز) الخميس، إن اللجنة أرجأت الاجتماع الذي كان يفترض قيامه الاثنين الماضي بسبب تنظيم عمل المصارف والمنشورات الخاصة باستئناف عملها والضوابط الخاصة بعملها في ظل ظروف الحالية لتفشى جائحة “كورونا” ما يتطلب تطبيق البروتوكول الصحي لعمل المصارف.

ومؤخراً كون بنك السودان المركزي لجنة لدراسة الآثار الناجمة عن تعديل سقف السحب النقدي من الصرافات الآلية من (2) ألف إلى (5) آلاف جنيه وكيفية وآليات التنفيذ. وتضم اللجنة في عضويتها إدارتي نظم الدفع والإصدار وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية والأمن الاقتصادي وممثلين للمصارف. المادة السابقة شركة التكامل للاسمنت توقف 22 عاملاً عن العمل المقالة القادمة البنك الزراعي يعقد صفقة الذرة مُقابل السَّماد

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