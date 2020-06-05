حمدوك : الخرطوم طرف اصيل في سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه غير قلق من حدوث تصعيد بين بلاده وإثيوبيا بعد التوترات الحدودية، مؤكدا أنهما قادران على معالجة الأزمة وفق آليات واضحة.

وأكد حمدوك، أن الخرطوم طرف أصيل في سد النهضة، وليسوا وسطاء، مشيرا إلى أن للسد فوائد كبيرة جدًا سيستفيد منها السودان.

وأضاف: “ما قمنا به من عمل هو مساعدة الأطراف الثلاثة ووقف التصعيد والعودة لمائدة التفاوض، لنصل إلى اتفاق يمكن إثيوبيا من ملء بحيرة السد قبل البدء في ملء البحيرة”.