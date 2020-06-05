اكثر من مائة حالة وفاة بين كبار السن بكوستي خلال شهر رمضان

شهدت ولاية النيل خلال فترة شهر رمضان عدد كبير من الوفيات لكبار السن ،وعزت بعض المصادر الطبية إرتفاع معدل الوفيات الى تمديد حالة الحظر بسبب جائحة كورونا ،بجانب تدني الرعاية الصحية الاولية بمستشفيات الولاية ،وتشير الاحصائيات الاولية حسب المصادر الطبية التي تحدثت لـ(صحيفة الجريدة) الى ان مدينة كوستي قد سجلت اعلى نسبة وفيات لكبار السن تجاوزت الـ٣٠ ٪ مقارنة مع الاشهر التي سبقت الحظر والتي كانت نسبة الوفيات لاتتعدى من ١٠ ٪ .

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وقالت ان حالات الوفيات طالت اغلب احياء المدينة وان عدد الوفيات التي تم رصدها تجاوزت المائة حالة وفاة خلال شهر رمضان .

وشدد عدد من الاهالي على خطورة تمديد الحظر لفترة رابعة منوهين الى ان العديد من الحالات المرضية تحتاج الى اخضاعها لمزيد من الفحوصات الطبية والتي لاتتوافر بالولاية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)