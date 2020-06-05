بوادر ازمة بين والي النيل الابيض ومدير عام التعليم

التاريخ: 05-يونيو-2020
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تصاعدت الخلافات بين والي الابيض المكلف يوسف الضي ومدير عام التعليم وداد محمد الحسن بسبب تعيينات المعلمين بالولاية وكشف مصادر ان الخلافات نشبت عندما دفع الوالي المكلف بقائمة أسماء لعدد عشرة معلمين للوزيرة لاعتمادهم بالولاية غير ان الوزيرة رفضت طلب الوالي لجهة ان هنالك معايير يجب إتباعها للقبول، وحسب المصادر دخل الوالي في صراع مع الوزيرة .
ولفتت المصادر ان الوالي سارع الى ترشيح احد كوادر حزبه لشغل المنصب الامر الذي اثار حفيظة لجنة المعلمين المركزية التي استنكرت تدخل الوالي في مهام الوزيرة واوضحت الاستاذه قمرية في تصريح خاص لـ(صحيفة الجريدة) ان اللجنة تتابع الموقف وسوف تتخذ اجراءات بشأن القضية في الوقت المناسب محذرة من اية محاولة لاقصاء الوزيرة .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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