اتجاه لزيادة السعة السريرية بمركز عزل مستشفى الخرطوم

التاريخ: 05-يونيو-2020
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كشف المدير الفني لمركز العزل بمستشفى الخرطوم د. سامي محمد أحمد، عن اتجاه لزيادة السعة السريرية وتطوير أنشطة المركز وكشف عن وجود 28 مريض بفايروس كورونا بالمركز، واعتبر أن زيارة الكوادر الطبية الصينية ساهمت في تبادل الخبرات من أجل مكافحة العدوى والحد من انتشار الوباء.وأكد أحمد، على تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى موضحا ان هناك خدمة نفسية مستمرة للمرضى فضلا عن توفر الكادر الطبي 24 ساعة.
وبحسب صحيفة الجريدة، كشف مدير الوفد الصيني د.كول شوليا، أن المستشفيات عملت على تحسين البيئة الطبية مشيدا بمراكز العزل الصحي للمصابين بفايروس كورونا المستجد، ولفت الى عدم اتباع الكوادر الطبية لإجراءات مكافحة العدوى وإرتداء الملابس الواقية والقناعات والقفازات مؤكدا على اهمية سلامة الكوادر الطبية لمجابهة الوباء والحد من انتشاره.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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