مفوضية حقوق الانسان : حريصون على متابعة مجرى العدالة حتى تتحقق لأسر الشهداء

قالت رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان حرية إسماعيل إن المفوضية كانت حاضرة بميدان الاعتصام حتى تاريخ فضه، ومنذ اليوم الثاني لفض الاعتصام تم تشكيل لجنه للرصد وتقصي الحقائق بموجب صلاحياتها وسلطاتها الواردة بقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة 2009م .

وأوضحت حرية أمس خلال تصريحات صحفية ، ان اللجنة استغرقت ثلاث اشهر في البحث والتقصي والرصد حيث اصدرت تقريرها بعد الرصد ومن ثم تم نشره على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، مؤكده ان المفوضية تعمل بنزاهة وحيادية وفق قانونها وتورد الحقائق كما هي، مشيرة إلى ان مهمتها توجيه الجهات المختصة بموجب حيثيات الاتهام ومن ثم المحاكمه العادلة لانصاف الضحايا وأسرهم.

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وبحسب صحيفة الجريدة، أكدت أنهم يتابعون قضايا الشهداء حتى يخضع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة والمحاكمات العادلة لانصاف الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات غاشمة رغم التزامهم بالسلمية وكانوا ينشدون نقل البلاد الى رحاب الديمقراطية والمجتمع

السلمي الامن ، وحثت حورية رئيس اللجنة الوطنية المستقلة د.نبيل اديب إلى ضرورة العمل على الانتهاء من تقرير لجنته حتى يكون هنالك أسس للعدالة وجبر الضرر للضحايا ، وأردفت حرية إن الشهداء بذلوا دماء غالية من أجل التغيير، داعية

الحكومة للإسراع في تدعيم أسس العدالة الانتقالية وذلك لمعالجة جميع الانتهاكات العالقة منذ زمن طويل والتي عانى منها الشعب السوداني لفترات طويلة حتى لا تتكرر مرة اخرى ملتزمين في ذلك بسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)