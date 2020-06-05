قيادات بارزة بالنظام البائد اعضاء في لجنة ازالة التمكين بكسلا

التاريخ: 05-يونيو-2020
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كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوطني الاتحادي بولاية كسلا همرور حسين همرور عن وجود قيادات بارزة ضمن اعضاء لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال بولاية كسلا التي تم تكوينها مؤخرا، وطالب همرور بضرورة إلغاء اللجنة وتأجيل تكوينها إلى حين تعيين الوالي المدني وتشكيل مؤسسات الحكومة في الولاية ، وأضاف همرور أن أمين الأمانة العدلية للوطني المحلول وقيادات في اتحاد الطلاب المحلول وقيادات لأحزاب موالية للنظام البائد ضمن لجنة ازالة التمكين بكسلا.
واكد أن أعضاء بلجنة إزالة التمكين يحتاجون لازالة تمكين ومحاسبة لأنهم متورطين في جرائم الفساد ، مؤكدا ان ولاية كسلا لم يحدث فيها تغيير على مستوى الوزارات باستثناء وزارتين ، وناشد همرور المركز بضرورة ايقاف لجنة كسلا باعتبارها لجنة مشوهة وغير مرضي عنها من قبل الشارع.
وبحسب صحيفة الجريدة، كشف همرور عن ضغوطات مارستها اللجنة الجديدة على تلفزيون كسلا واوقفت برنامج تلفزيوني كان يفترض أن يتحدث فيه رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس حزب الأمة القومي بالولاية ، بالإضافة إلى همرور رئيس الحزب الوطني الاتحادي بكسلا ، وكان البرنامج المعلن عنه قبل وقت مبكر يناقش تكوين لجنة إزالة التمكين بالولاية ومواقف القوى السياسية منها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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