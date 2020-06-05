وزارة الصحة: تعافي (114) وإصابات ووفيات جديدة بـ”كورونا”

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (215) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (19) وفاة منها (12) حالة وفاة داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي ليوم الاربعاء 3 يونيو 2020م و الذى اطلعت (أخبار الخليج 365 ) على نسخة منه

و سجلت (167) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (20) حالة، النيل الأبيض (10) حالات، البحر الأحمر (5) حالات، سنار (6) حالات، شمال كردفان(3) حالات، و حالتين في غرب كردفان، وحالة واحدة في كل من القضارف و نهر النيل.

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و بهذا يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (5714) إصابة منها (4480) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (333) وفاة هذا وقد تماثلت (114) حالة للشفاء، منها (88) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (1825) ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)