التاريخ: 04-يونيو-2020
0 مشاهدة
تعهد رئيس الوزراء د. “عبدالله حمدوك”، بعدم تأخير محاكمة قادة النظام السابق المعتقلين منذ عام، مبينا أن ظروف جائحة كرونا تسببت في عدم تقديمهم للمحاكمات، وتابع “تاني مافي تأخير في محاكمة قادة النظام البائد”.
ودعا “حمدوك” في حوار بثه التلفزيون القومي اليوم، بحسب صحيفة المجهر الأجهزة العدلية بالمسارعة لمحاكمة قادة النظام السابق، وزاد “لو طال امد الجائحة تقام المحاكم في قاعات كبيرة”.
وأشار إلى غياب السيطرة على النيابة والقضاء، لجهة وجود وضع ديمقراطي واقر بأن قيام المجلس التشريعي من اكبر الأشياء التى عجزت حكومته على انجازها، في الوقت الذي قال انه مسؤولية قوى الحرية والتغير، وليس الجهاز التنفيذي وأضاف قائلا “نحن في وضع مخل، لإجازة القوانين في مجلس الوزراء والسيادي”، واصفاً الأمر بالوضع غير للصحي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: ( الوضع مخل ) ( ولا تأخير تاني ) لمحاكمة معتقلي قادة النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.