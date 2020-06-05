حمدوك: ( الوضع مخل ) ( ولا تأخير تاني ) لمحاكمة معتقلي قادة النظام السابق

تعهد رئيس الوزراء د. “عبدالله حمدوك”، بعدم تأخير محاكمة قادة النظام السابق المعتقلين منذ عام، مبينا أن ظروف جائحة كرونا تسببت في عدم تقديمهم للمحاكمات، وتابع “تاني مافي تأخير في محاكمة قادة النظام البائد”.

Advertisements

ودعا “حمدوك” في حوار بثه التلفزيون القومي اليوم، بحسب صحيفة المجهر الأجهزة العدلية بالمسارعة لمحاكمة قادة النظام السابق، وزاد “لو طال امد الجائحة تقام المحاكم في قاعات كبيرة”.

وأشار إلى غياب السيطرة على النيابة والقضاء، لجهة وجود وضع ديمقراطي واقر بأن قيام المجلس التشريعي من اكبر الأشياء التى عجزت حكومته على انجازها، في الوقت الذي قال انه مسؤولية قوى الحرية والتغير، وليس الجهاز التنفيذي وأضاف قائلا “نحن في وضع مخل، لإجازة القوانين في مجلس الوزراء والسيادي”، واصفاً الأمر بالوضع غير للصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)