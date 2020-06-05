عقب توقيع وثيقة صلح.. نهرالنيل تعلن إحتواء النزاع بين النوبة والقرعان

أعلنت ولاية نهر النيل في حاضرتها الدامر، عن طي صفحات الخلاف واحتواء الازمة بين قبيلتي النوبة والقرعان، وتوقيع وثيقة تفاهم ثنائية لاصلاح ذات البين والاتفاق في ما بينهم، بمباركة أطراف النزاع ولجان الصلح والمساعي الحميدة وكان قد وقع عن جانب قبيلة النوبة حاكم عمر، وعن القرعان محمد موسى إبراهيم، إلى جانب آخرين.

واكد والي نهر النيل المكلف اللواء خالد حسان، رئيس اللجنة الأمنية بالولاية، بحسب صحيفة الصيحة أن نهر النيل سجلت الأنموذج بين ولايات البلاد في احتواء التفلتات الأمنية بين الطرفين داخلياً دون خسائر في الأرواح أو التدخل الاتحادي، وأرجع ذلك لما اتخذ من تدابير إحترازية وتحوطية، وتكامل جهود الجميع.

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وأضاف بأن حالة الطوارى وحظر التجوال المعلنة على خلفية الأحداث ستظل قائمة دون تشديد في إيقاع العقوبات المنصوص عليها من قبل أجهزته الشرطية لحين انتهاء سقفها الزمني مساء الجمعة، مع تقييم ومراقبة الأوضاع الأمنية الماثلة على أرض الواقع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)