شفاء ( 97 ) من كورونا بالقضارف وتوقعات بفتح الاسواق الأسبوع المُقبل

كشف الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبد الوهاب إبراهيم عوض عن تسجيل (٩) حالات إصابة جديدة بكورونا خلال (٤٨) ساعة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى(١٦٨) حالة متضمنة (٣١) حالة وفاة و(٣٠٩) حالة إشتباه. Advertisements وأكد عوض وفق صحيفة (السوداني ) الخميس عن إزدياد مُعدّل حالات الشفاء بالولاية حيث بلغت (٩٧) حالة مما يُبشر بتحسن حالات المصابين يوماً تلوالآخر ونوه إلى تعافي مُعظم الكوادر الطبية المُصابة بالولاية ، وتوقع فتح جزئي للأسواق الرئيسية خلال الأسبوع المُقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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