تجار يشتكون من نهب وسلب لبضائعهم بعد خروجها من السوق المحلي

شكا تجار بالسوق المحلي، من هجمات يقوم بها شباب في أعمار بين (13- 18) عاماً على بضائعهم المحملة على العربات فور خروجها من السوق المحلي في المنطقة الواقعة بين شارع البصل وشارع الهواء (جبرة 20 والسوق المحلي).

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وطالب التجار بحسب صحيفة (الصيحة)، الشرطة بإحكام قبضتها على تلك المنطقة، وذكروا أن ما تقوم به تلك المجموعات من نهب وسلب في وضح النهار لبضائعهم زرع الخوف في نفوسهم وأعاق العملية التجارية وسبب لهم خسائر فادحة وينذر بشر مستطير إذا لم يجدوا الردع من الأجهزة المختصة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)