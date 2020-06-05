جهود لتأمين خدمات المياه و الكهرباء بالفاشر

اعلنت ادارة هيئة مياه الشرب بولاية شمال دارفور عن اكتمال العمل في حفر ثلاثة آبار جديدة للمياه بمحطة شقرة القوز وذلك من جملة اربعة آبار كان والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي قد صادق بحفرها لمعالجة مشكلة النقص في مياه الشرب الفاشر.

واوضح المهندس نور الدين ادم عثمان مدير هيئة مياه الشرب بالولاية بحسب ( سونا ) في اجتماع اللجنة الطارئة المكلفة من الوالي لمعالجة قضيتي مياه وكهرباء الفاشر والذي انعقد اليوم برئاسة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحي الشيخ محمد، اوضح ان هناك جهوداً اخرى بذلت من اجل صيانة عدد آخر من آلآبار القائمة بمحطة شقرة الوادي، مشيرا الى أن نتائج تلك الجهود ستظهر خلال الايام القادمة في زيادة كمية المياه بالمصادر وانسيابها عبر الخطوط الناقلة وتوزيعها للمواطنين باحياء المدينة .

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كما استمع الاجتماع الى تقرير من لجنة الصهاريج والاكشاك حول سير عملها في صيانة وإعادة تأهيل تلك الصهاريج والاكشاك لتسهم بدورها في أنسياب وتوزيع المياه لاحياء المدينة وتعرف الاجتماع على موقف الامداد الكهربائي بالمدينة والامداد المائي بمصادر مياه شقرة الوادي والقوز .

وأشاد المدير العام للوزارة رئيس اللجنة بالجهود التي بذلتها أدارتي التوليد الحراري والتوزيع بالشركة السودانية للكهرباء المحدودة بالولاية والتي قال انها ادت الى أستقرار التيار الكهربائي بالمدينة ، وعبر الماحي عن تقدير وزارته لمشروع المياه واصحاح البيئة بالولاية الذي قام بصيانة وتأهيل مضخات المياه بمعسكري أبوشوك والسلام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )