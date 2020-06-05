حمدوك يشيد بدعم الاصدقاء ويقول نريد الاستثمار

اشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بكل الدعم الذي قدمه الاشقاء والاصدقاء والامارات والسعودية للسودان طوال الفترة التي اعقبت قيام الثورة في السودان

واعرب حمدوك في الحوار الذى اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم بحسب وكالة السودان للانباء عن امله فى تطوير التعاون المشترك معهم والانتقال بالعلاقات الى شراكة حقيقة تخاطب احتياجات السودان الاستثمارية خاصة فى ظل الامكانيات الهائلة التى يذخر بها السودان

ودعا حمدوك في الحوار الذى اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم الاعتماد على قدرات السودان وزاد ” لا نريد الاعتماد على القروض والهبات بل على مواردنا الطبيعية ” و نوه الى ان تلك الهبات والقروض ستساعدنا السودان على الانطلاق الى افاق ارحب مع المانحين.

وذكر حمدون بان السودان طرح حزمة من المشروعات على مؤتمر المانحين وقال ” نريد من شركائنا التعامل معنا لدعم السودان” وشدد على حرص الحكومة على اعداد قانون وخلق بيئة اسثثمارية جاذبة للمستثمرين للاستثمار فى السودان.

وقال ان الحكومة لن تمن علي الشعب الذي اتي بها واشار الي انتهاء صفوف السيولة والعملة ومسالة الهيكل الراتبي .

وعبر عن فخره بملحمة إنتاج القمح كونها واحدة من العمل المشترك بين الجهاز التنفيذي والمزارعين والتي حققت انتاج غير مسبوق وقال في هذا الصدد نحن فخورون بها جدا واكد ان ما تم تحقيقه من انتاج للقمح لم يشهده التاريخ .

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واشار حمدوك لوجود اخطاء صاحبت موضوع كورونا نتيجة حرص تجنيب الناس الازدحام وتم إغلاق عدد من المرافق الصحية .

وفيما يتعلق بموضوع الدواء قال نسعى لتوطين صناعة الدواء وان القطاع ينتج 60% ونسعى لدعمه للاكتفاء والتصدير واكد سعي الحكومة لحل مشكلة توفيره وقال انخرطوا في اجتماعات متصلة مع كل المعنيين بموضوع الدواء المستوردين والمصنعين واتفقنا على تفاهمات بشأن توفير النقد الأجنبي والتسعيرة .

وابدي السيد رئيس الوزراء تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية وقال في هذا الخصوص ظللت اردد عبارة ” فقط لدينا خيارين يجب ان ننجح اوننجح” وبالتالي انا متفاءل رغم الصعاب بأننا سنعبر وسننتصر .

وتابع لم نقل فشلنا ولكننا لم ننجح منذ الاستقلال في خلق مشروع وطني متوافق عليه ونريد التراضي على مشروع سياسي كيف يحكم السودان وهذا يحتاج مشروع مشروع وطني يقوم على ركيزتين سياسية وتنموية يمكنهما خلق أساس متين لمشروع نهضوي يساعد في استدامة الديمقراطية والتنمية.

وابان حمدوك لقد حددنا لهذا المشروع التنموي النهضوي الكبير خمسة احزمة الاول حزام تمازج يمتد من أم دافوق في الحدود مع افريقيا الوسطى الى الكرمك مع إثيوبيا وهو الاغني والثاني حزام الصمغ العربي يمتد من النيل الابيض الي شاد وغني بالمحاصيل والصمغ العربي والثالث حزام الأنهار من النيل الابيض الي نهر عطبره وبه مشروعات مهولة وحزام المحاصيل النوعية من الخرطوم شمالا إلى الحدود مع مصر إلى جانب حزام البحر الاحمر ذو الخصوصية وهو ثغر السودان وبه موارد كبيرة ومعادن من الذهب والغاز وهو حزام نحتاج الانتباه لإدارته وقد تم اقتراح قيام مفوضية خاصة للبحر الأحمر لمخاطبة قضايا الإقليم الاستراتيجية نتيجة لوجود تقاطعات اقليمية ودولية تتصل بامن البحر الأحمر وصراعات عرقية وقبلية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )