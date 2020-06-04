د.شداد يكشف تفاصيل أزمة تهديد (الفيفا) للقمة السودانية

الخليج 365 :

أوضح رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بروف كمال شداد تفاصيل ما وصل للإتحاد السوداني لكرة القدم من الإتحاد الدولي للعبة (فيفا) بخصوص قضاياها مع المدربين واللاعبين الأجانب .. إذ أشار شداد في حديث للصيحة أن العدد الكبير من القضايا التي تم رفعها ضد أندية القمة السودانية لفت نظر الإتحاد الدولي وأضاف: (الفيفا) هدد بحرمان أندية القمة السودانية من إبرام تعاقدات جديدة مع لاعبين محليين وأجانب لثلاث فترات انتقالات متتابعة وأردف: الإتحاد الدولي أمهل كل نادي ٤٥ يوما لسداد المستحقات في كل قضية بعد إرسال حساب بنكي خاص بالمدرب أو اللاعب الذي حصل على حكم ليتم إرسال المستحقات فيه خلال فترة المهلة.

الجدير بالذكر أن لوائح الترخيص الخاص بالمشاركات الخارجية تشترط على الأندية التي تشارك خارجيا بأن تكون خالية من أي ديون أو التزامات، وحال وجود ديون أو حقوق لأي جهة فإن رخصة المشاركة الخارجية لا تمنح للنادي.

وكان (الفيفا) حكم في وقت سابق للاعب التوغولي دونو كوكو بمبلغ ٤٥ ألف دولار في الشكوى التي تقدم بها ضد المريخ مع مهلة لمدة ٤٥ يوما تنتهي بتاريخ ١٥ يونيو .. كما حكم لصالح مدرب الهلال السابق نبيل الكوكي واللاعب التونسي بن فرج والمهاجم الجزائري بلعويدات ومؤخرا لصالح الكونغولي ادريسا مبومبو بعد تقدمهم بشكاوي ضد الهلال الذي استأنف تلك القرارات لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).