السودان يبحث برنامجا إشرافياً لصندوق النقد الدولي للمرة الأولي منذ 2014م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يبحث السودان برنامج يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي للمرة الأولي منذ العام 2014، حيث يسعي السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية ابراهيم البدوي – وفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية إن البرنامج الاستشاري الجديد لصندوق النقد الدولي سيكون “خطوة مهمة نحو تسوية المتأخرات واستئناف دعم المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

ولفت البدوي الى أن الحكومة الانتقالية تتجه لإلغاء دعم منتجات الوقود والتي ستخفض حوالي 2.5 مليار دولار من الميزانية، رافضا تحديد جدول زمني.

وأشار وزير المالية الى أن الأصول التي تمت مصادرتها من رموز النظام السابق قد تعزز من خزينة الدولة، الا أنه يري أن التقديرات بأن قيمتها تبلغ 3.5 مليار دولار – 4 مليارات دولار قد تكون مفرطة، منبها الى أن معظم هذه الأرقام أصول يصعب تسييلها في ظل الركود الذي تسبب فيه انتشار الفيروس التاجي.

من جانبه أكد الممثل المقيمل صندوق النقد الدولي بالسودان عبد الكريم فرح، هذه المحادثات المقررة، والتي تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية جملة من التحديات.