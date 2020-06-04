الكشف عن حجم صادر الماشية الحية منذ أبريل وحتى الأول من يونيو الجاري

الخليج 365 :

بلغ الصادر من اللحوم أكثر من 4 ملايين طن منذ مطلع يناير وحتى الأول من يونيو الحالي إذ بلغ صادر الضأن 2.390.377 طن، والماعز 261.369 طن، والابقار 2.207.056 طن، والابل 4.090 طن.

وقال دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في تصريح لوكالة الانباء (سونا) اليوم ان صادر الماشية الحية من الضأن منذ بداية أبريل وحتي الأول من يونيو الحالي بلغ 457 ألف و 812 رأس، صدرت للسعودية و20 ألف لسلطنة عمان، اما صادر الماعز فبلغ 4 آلاف و866 رأس، وصادر الابقار بلغ 11 ألف و291 رأس، والابل 25 ألف و922 رأس، مشيرا إلى أن معظمها صدرت لمصر.

وأوضح الوزير أن صادر اللحوم لم يتوقف ومستمر، وأن صادرات الماشية الحية تسير بصورة جيدة منذ شهر مارس من العام الحالي.

مما يجدر ذكره أن إستئناف صادر الماشية الحية تم في نهاية مارس بعد توقف دام خمسة أشهر بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو الماشية السودانية من الأمراض الوبائية.