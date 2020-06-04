( كورونا) تعرقل إنسياب مدخلات الموسم الزراعي بالرهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الأول علي حويري بدء الموسم الصيفي وارتفاع عمليات التحضيرات رغم ندرة الجازولين، محذرا من ظهور آفتي الجراد والعنتد واللتين تهددان نجاح الموسم ما لم تتم مكافحتهما بشكل عاجل من إدارة الولايات.

وقال لـ (السوداني) هنالك(اتكالية) وغياب تنسيق بين ولايات القضارف والجزيرة وسنار في مكافحة الجراد والفأر، مؤكداً عدم زراعة محصول الفول السوداني الذي من المفترض أن تبدأ زراعته في منتصف شهر مايو، لافتاً لعدم التحضير لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والذرة والفول السوداني، مشيراً لارتفاع تكلفة العمليات الزراعية، حيث بلغت تكلفة فدان القطن من العمليات الزراعية بدءاً من الزراعة وحتى اللقيط 73 ألف بدلاً عن 25 ألف جنيه في الموسم الماضي، مناشداً بزيادة سعر قنطار القطن لـ 10 آلاف جنيه ليواكب تكلفة الزراعة، مؤكداً أثر جائحة كورونا على الموسم لعدم استطاعة المزارعين ترحيل المدخلات الزراعية .