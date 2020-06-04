تحديد موعد صرف أرباح تقاوي محصول القمح للمزارعين بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ناقش اجتماع مشترك صباح اليوم برئاسة البنك الزراعي قطاع الجزيرة بمدني ضم إدارة القطاع ومحافظ مشروع الجزيرة المكلف وعدد من أعضاء اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ، ناقش تمويل مدخلات العروة الصيفية وإمكانية نقل التمويل من فروع البنك الزراعي لأقسام المشروع والمكاتب لتسهيل الإجراءات وحركة المزارعين .

وأعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف عن صرف أرباح تقاوي محصول القمح للمزارعين الأسبوع المقبل .

واكد حرصهم على إنتظام عمليات التحضير وتوفير الوقود للتحضير. وأشار إلى أن الخطة التأشيرية للعروة الصيفية تستهدف زراعة ثمانمائة الف فدان منها ثلاثمأئة وخمسين ألف فدان ذرة ومائتي ألف فدان فول سوداني ومائة وخمسين ألف فدان قطن ومائة ألف فدان خضروات .

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واشار الى المنظومة المتكاملة لرفع الإنتاجية الرأسية بتطبيق التقانات الزراعية ودعا المزارعين للإلتزام بإختيار التقاوي المحسنة للمحاصيل الزراعية .

من جانبه قطع الأستاذ الرشيد عثمان مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة بتوفر المدخلات الزراعية للعروة الصيفية .

.. فيما ناشد جاد كريم حمد الرضى عضو اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل المزارعين بالإسراع في تسليم القمح للبنك الزراعي بعد أن تم تمديد فترة الإستلام حتى الخامس عشر من يونيو الجاري .وإمتدح التعاون الكبير لإدارة قطاع البنك الزراعي وقال إن هذا التعاون سيعزز من نجاحات العروة الصيفية بمشروع الجزيرة ..