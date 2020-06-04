مشاكل في التمويل بهيئة السوكي الزراعية

الخليج 365 :

أكد رئيس هيئة مجلس تنظيمات المنتجين السابق بمشروع السوكي الزراعي بكري محمد توم انعقاد اجتماع لتوفير المدخلات والتحضير للموسم الصيفي، منوهاً لرفض الشركة الإفريقية الممولة لزراعة محصول القطن تمويل المزارعين إلا بضمان رؤساء الجمعيات.

وقال لـ (السوداني) توصلنا لاتفاق مع الشركة على تمويل المنتجين بتوقيع رؤساء الجمعيات على أن يلتزم المزارع بسداد التكلفة نظير قيام الشركة بتوفير كافة المدخلات، منوهاً إلى تأخير التحضيرات للموسم الصيفي، ذاهباً لفرضية بدء

زراعة القطن في منتصف شهر مايو الحالي، وقال :حالياً تم توفير مدخلات في حدود 10% فقط ، مؤكداً خطورة تأخير الزراعة، كاشفاً عن مشكلة تواجه المنتجين في ضمان التمويل لعدم فتحهم حسابات في البنوك لحصولهم على شيكات ضمان لتقديمها للشركة الممولة، متوقعاً خروج حوالي 50% من المزارعين بسبب عدم توفر الضمان الكافي لتمويلهم

بجانب أن الحظر أثر على حركة المزارعين للحصول على مستندات تعينهم في فتح الحسابات والحصول على المدخلات، مشيراً إلى أن رؤساء الجمعيات قاموا بتفويض عدد 5 رؤساء جمعيات في كل تفتيش لمتابعة الموسم بسبب حل مجلس تنظيمات المنتجين .