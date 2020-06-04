السودان: مجموعة العشرين تناقش رؤية الاقتصاد الرقمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ناقش فريق عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين خلال اجتماعات افتراضية متتالية، أمس واليوم الخميس، نهجاً شاملاً لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة.

وبحث الدول الأعضاء وفقا للشرق الاوسط في المجموعة، والأخرى المستضافة، والمنظمات الدولية والإقليمية، آخر مستجدات الموضوعات المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي لهذا العام، إضافة إلى أهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا.

وأدرجت تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن موضوعات جدول الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030. كما ناقش الأعضاء الرقمنة في إطار الأزمة الحالية، والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية في تعزيز المرونة الاقتصادية.

وعقدت جلسة حوار، يوم الاثنين الماضي، قبل اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي، وناقشت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI) ودورها في الاستجابة للأزمات الناتجة عن الأوبئة، إلى جانب دور الحكومات في تطوير سياسات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص، ومختصين من المجال الأكاديمي.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة فعالة في الاستجابة للأزمات، كما تناول الحوار دور مجموعة العشرين في مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إدراجها ضمن برنامج أعمال مجموعة العشرين على المدى الطويل