الصحة تناقش مع الوفد الصيني البروتكولات العلاجية وكيفية الاستجابة لجائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نظمت وزارة الصحة الإتحادية اليوم الخميس ورشة عمل مشتركة مع الوفد الصيني بمشاركة الاختصاصيين السودانيبن في مختلف التخصصات الطبية ذات الصلة بجائحة كورونا بهدف تبادل الخبرات في مجال الاستجابة لجائحة كورونا وعرض البروتكولات التشخيصية والعلاجية بين البلدين

وكشف الأطباء الصينيين عن عدم إصابة كادر طبي بمقاطعة تشونق شينق، وعرض الأطباء النظام الصحي الصيني وجودته وتجربة بلادهم بجانب الإستعداد والتصدي للكرونا، والمؤشرات الصحية.

كما تم استعراض الوباء في الصين منذ بداية تفشيه والكشف عن المناطق الأكثر وباء فضلا عن عرض جميع مراحل الإستجابة وكيفية تطبيق المعايير القياسية وتنفيذ الأنشطة أثناء الجائحة. فضلا عن مناقشة البرتكولات العلاجية في السودان والمعايير القياسية لمكافحة العدوى والوقاية.

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