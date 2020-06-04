عضو مجلس السيادة يقف على قافلة صحية متجهة إلى ابيي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ‏اثني عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور علي المجهودات الكبيرة التي ظلت تضطلع بها منظمة قلوبال ايد هاند لتقديم المساعدات الصحية والخدمية وتدريب الكوادر الطبية والمساعدة ، في العديد من ولايات البلاد .وطبقا لتعميم صحفي للمجلس السيادي، اليوم، دشن تاور قافلة التدخلات الصحية واصحاح البيئة استجابة لطوارئ جائحة كورونا المتجهة الي منطقة ابيي بغرب كردفان

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