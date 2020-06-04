بنك السودان: فتح أبواب المصارف ابتداءاً من يوم الأحد المقبل

الخليج 365:

أعلن بنك السودان المركزي، عن فتح أبواب المصارف ابتداءاً من يوم الأحد المقبل السابع من يونيو الحالي.

وعمم المركزي اليوم الخميس، منشوراً للمصارف بفتح باب التعامل مع الجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، على أن يبدأ العاملون بالمصارف العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأعلن البنك أن المقاصة ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً. وشدد على المصارف بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لفيروس (كورونا)، وتطبيق البروتوكول الصحي الذي عممه المركزي على المصارف خلال الأيام الماضية.