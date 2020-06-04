الخليج 365:
أعلن بنك السودان المركزي، عن فتح أبواب المصارف ابتداءاً من يوم الأحد المقبل السابع من يونيو الحالي.
وعمم المركزي اليوم الخميس، منشوراً للمصارف بفتح باب التعامل مع الجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، على أن يبدأ العاملون بالمصارف العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
وأعلن البنك أن المقاصة ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً. وشدد على المصارف بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لفيروس (كورونا)، وتطبيق البروتوكول الصحي الذي عممه المركزي على المصارف خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك السودان: فتح أبواب المصارف ابتداءاً من يوم الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.