عاجل.. وزير الدفاع الجديد يؤكد استعداده للعمل لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية

الخميس 4 يونيو 2020

أكد وزير الدفاع الجديد اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، استعداده التام للعمل بكل الجد والإخلاص ضمن طاقم مجلس الوزراء لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وتطلعات الشعب السوداني.



والتقى وزير شئون مجلس الوزراء السودانى السفير عمر بشير مانيس، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين، والأمين العام لوزارة الدفاع اللواء ركن مصطفى حسن.

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وأكد وزير شئون مجلس الوزراء السودانى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من تضافر الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وهنأ وزير شئون مجلس الوزراء اللواء ركن ياسين ابراهيم، بنيله ثقة قيادة الدولة وتعيينه وزيراً للدفاع، مرحبا به باعتباره عضوا جديدا فى طاقم مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء برامج وأولويات المرحلة الانتقالية بجانب التعريف بطبيعة عمل مجلس الوزراء ومستوى التناغم والانسجام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.