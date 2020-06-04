ارتفاع كبير في أسعار الفاكهة بالخرطوم

تسببت الندرة واغلاق الاسواق وارتفاع الترحيل من مناطق الانتاج للاستهلاك في ارتفاع ملحوظ في اسعار الفاكهة بسوقي الخرطوم وبحري وقال التاجر ببحري أحمد الريح بحسب صحيفة ( السوداني ) إن الفاكهة متوفرة في مناطق الانتاج بالولايات غير أن اغلاق الشارع والمعابر انعكس على ندرتها بالعاصمة والموجود حاليا بالاسواق الكبرى يقدر بنحو (50%) ٫ مبينا أن سعر دستة البرتقال المستورد قفزت ل (400)جنيه والمحلي (٣٠٠) جنيه والبطيخ الكبير الحجم ل (400) جنيه والصغيرة (200) جنيه

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واشار تاجر الفاكهة بالخرطوم أبكر حمزة للاثر السالب لمشكلة الترحيل على وفرة الفاكهة وتابع: هذا موسم المانجو ٫ لافتا لوفرتها بمناطق الانتاج مبينا أن سعر دستة المانجو الهندية (700) جنيه أما المحلية (300) جنيه و(500) جنيه لدستة القريب فروت٫ أما كيلو الموز (50) جنيها٫ واصفا القوى الشرائية بالضعيفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)