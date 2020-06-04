بكين تدرب الخرطوم على السيطرة على كورونا خلال فترة وجيزة

التاريخ: 04-يونيو-2020
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امتدح عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية د.صديق تاور بالدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة خبراء الصين الطبية التي تزور البلاد هذه الأيام في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومساعدة السودان للتصدي والحد من جائحة كورونا .
وقال خلال لقائه اليوم بمكتبه ، وفد بعثة خبراء الصين الطبية الذي يضم اكثر من عشرين خبيرا طبيا ،ان زيارة الوفد تؤكد متانة وقوة وازلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم . واضاف تاور بحسب سونا ان نجاح الصين في القضاء علي فيروس كوفيد 19 سيساعد السودان كثيرا من الاستفادة من تجربتها.
الى ذلك اشار رئيس الوفد الصيني الدكتور نشون لين بحسب (سونا) قيامهم خلال تواجدهم بالسودان بتبادل الخبرات مع الكوادر السودانية في مجالات تشخيص الوباء والعلاج والوقاية منه وكيفية السيطرة والقضاء عليه خلال فترة وجيزة،
من جانبه أكد السفير الصيني لدى السودان ماشين مين اهتمام بلاده بالسودان حكومة وشعبا، مشيرا الى ان حجم البعثة الزائرة تعتبر أكبر بعثة خبراء طبية اوفدتها الصين لدولة خارجية مما يعد ترجمة حقيقية للصلات الطيبة بين البلدين في المجالات كافة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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