فنان كبير يتعافى من الكورونا

أعلن الفنان الطيب مدثر عن تعافيه من فايروس كورونا بعد أن خضع للعزل والعلاج بمنزله قرابة الشهر، وكتب مدثر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وفق صحيفة اخر لحظة: (الحمد لله بفضل عناية الله ثم دعواتكم الصادقة انتصرنا علي الشيطان كورونا.. أزجي لكم اسمى آيات الشكر والعرفان وأسأل الله ان يمتعكم بالصحة والعافية)، وقد إستقبل جمهور الفنان الكبير خبر تعافيه بفرح غامر وبعث له المئات من محبيه بالتهاني عبر صفحته بالموقع مع امنياتهم ودعواتهم له بدوام الصحة والعافية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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