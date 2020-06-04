وقفة رمزية لاحياء ذكري الشهداء بحديقة القصر الجمهورى

شهدت حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم وقفة رمزية لإحياء ذكرى شهداء فض الاعتصام الذين جادوا بأرواحهم فداء للوطن وعزفت موسيقى السلام الجمهوري.شارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس السيادة ورموز المجتمع واعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية واسر الشهداء

وخاطبت عضو مجلس السيادة عائشة موسى الوقفة قائلة” انه يوم حزين في حياة الشعب السوداني ، اليوم الذي روت فيه دماء الشهداء الطاهرة ارض الوطن ها نحن نحتفي بهم بموسيقي السلام الجمهوري وذلك اقل ما يمكن ان نفعله ، و لن نحتفي بهم بكاءا”.

Advertisements

واشارت عائشة بحسب ( سونا ) الى انه منذ ان اتت حكومة 1989 البائسة والشعب يفقد شهيداً تلو شهيد الي ان اختار الشباب قيام هذه الثورة العارمة بهذا العنفوان والجمال الذي وصفها به العالم ،مؤكدة انها كانت ثورة عظيمة روت الارض بدماء طاهرة ، داعية الي الاخذ بقصاصهم ،

وذكرت عائشة ان ام الشهيد قصي قالت كلاما كان درسا لي وانا بهذا العمر قالت “لا انتظر القصاص فليس هناك دم يكفي دم ابني وانتظر القصاص من الله سبحانه وتعالي انه يعطيني من الجزاء ما استحق ويستحق الشهداء

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)