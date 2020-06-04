الممتاز في خبر كان !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لازال الرياضيون بتمسكون ببصيص أمل في عودة الحياة لملاعب كرة القدم بعدما طال أمد تعليق النشاط الرياضي منذ ان تفشي وباء فيروس كورونا في الخرطوم وجميع ولايات السودان وارتفاع عدد المصابين التي تخطت حاجز الستة آلاف الي جانب ارتفاع حالات الوفاة رغم الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام لجيشنا الأبيض في مراكز العزل المختلفة !

لا احد بستطيع ان يتنبا بموعد عودة النشاط الرياضي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بالبلاد خاصة بعد قرار اللجنة العليا للطواريء الصحية التي اعلنت مؤخرا عن تمديد الحظر لفتر ة اسبوعين اضافيين مما بشكل عائقا كبيرا أمام المسؤلين في الاتحاد العام لرسم خطة العودة واظن هذا مادفع الدكتور كمال شداد ليكسر حاجز الصمت الذي اختاره لنفسه منذ تعليق النشاط في منتصف مارس الماضي ويتحدث بالامس عن اجتماع يعزم عقده لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد ربما يكون قريبا جدا لمناقشة المستجدات التي طرأت بعد قرار السلطات الصحية بتجديد فترة الحظر لاسبوعين اضافيين .

لاشك ان تجديد الحظر وضع الاتحاد العام في مأزق جديد وهو الذي ظل في امس الحاجة لعامل الزمن من اعداد الترتيبات اللازمة لاستئناف الدوري الممتاز علي اقل تقدير ومن ثم انهاء الموسم وفتح باب التسجيلات ولكن في ظل الظروف الحالية يصبح الاتحاد العام في حاجة الي معجزة بالفعل لاعادة الحياة لملاعب الدوري الممتاز ان لم يكن قد وصل الأمر بالمسؤولين في الاتحاد لاعلان الغاء الموسم والتفكير في وضع الترتيبات التي ترضي جميع الأطراف !