إصابة حازم حلمي بفيروس كورونا المستجد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتب الاعلامى حازم حلمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (النتيجة والفحوصات الليلة بتأكد إصابتي بالفيروس، منذ فترة و انا ملتزم العزل، و مرحلة و ان شاء الله حتعدي.. دعواتكم).

كان الناشط حازم حلمى من ابرز المحذرين من فيروس كورونا فى الاونة الاخيرة. المادة السابقة بيناتنا الأيام.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة الممتاز في خبر كان !.. بقلم علم الدين هاشم

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