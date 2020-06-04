روحاني: قضية جورج فلويد قضية عالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ندد الرئيس الايراني حسن روحاني بقوة بالممارسات الاجرامية للحكومة الاميركية ضد المحتجين على التمييز العنصري.

وخلال رعایته الیوم الخمیس مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في مجال الطاقة، اعتبر الرئيس روحاني افتتاح هذه المشاريع ردا حازما على اميركا واسرائيل المجرمتين اللتين سعتا للعمل ضد شعبنا على مر العقود وقال، ان اميركا اليوم هي في اسوأ اوضاع تاريخها ونرى اي ظلم فادح يلحق بالسود فيها.

واضاف، ان قضية جورج فلويد قضية عالمية تشير الى انه ما زالت هنالك مسافة واسعة للوصول الى الحضارة العالمية والبشرية التي سعى لتحقيقها الانبياء والنبي الاكرم (ص).

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واعلن الرئيس روحاني عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الاميركي وقال، اننا ندين بقوة ممارسات الحكومة الاميركية والبيت الابيض لاصدار الاوامر بتنفيذ هذه الجرائم.

واعتبر رئيس الجمهورية الانجيل كتابا مقدسا يدعو الناس للسلام والوئام واضاف، ان الانجيل ليس كتابا يصدر الاوامر بقتل الابرياء. من المخجل حقا ان الرئيس الذي يريد التصدي لشعبه يحمل هذا الكتاب السماوي وهو ما يبعث على الغضب لدى كل اتباع الاديان الابراهيمية ، لان الكتاب المقدس (الانجيل) هو مقدس لنا ايضا ونحن نكن كذلك الاحترام للانجيل وعيسى المسيح (ع).

وفی جانب اخر من حديثه اكد على ضرورة الا ينقطع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف والذروة في العام الجاري مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين في مجال الكهرباء لتحقيق هذا الامر.

العالم – ايران