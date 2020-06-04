جنوب دارفور.. ضبط أسلحة ومواتر وملاحقة عددا من المتفلتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور كميات كبيرة من الأسلحة والمواتر وعدد من المتهمين بمناطق برام الكبري ومحليات(تلس، قريضة) وذلك في إطار تنفيذ قرارات ملتقي النضيف في مايو الماضي.

وأكد اللواء عصام الدين صالح فضيل قائد قوات الدعم السريع قطاع دارفور جاهزية قواته لبسط هيبة الدولة وتنظيف البؤر الاجرامية وملاحقة المتفلتين مشيرا الي ان قواته ستعمل على إرساء دعائم الأمن والإستقرار وإحكام سيادة القانون بالمنطقة، لافتا إلى أن مثلث النضيف الذي كان يمثل بؤرة إجرام سيتم فتحه تماما وملاحقة متفلتيه في أي موقع وعدم التسامح معهم وفقا لمخرجات ملتقى النضيف الذي تم توقيعه في مايو الماضي وجدد فضيل حرصهم على التعاون مع الإدارة الأهلية في الشريط الجنوبي لحفظ الأمن ورتق النسيج الإجتماعي وتقوية اواصر الترابط الاجتماعي بين مكونات المجتمع المحلي مشيدا بجهود الإدارة الأهلية في محليات برام_ قريضة_تلس ودورهم الكبير في التعاون مع قواته في بسط هيبة الدولة، وطمئن فضيل المواطنين بهدوء الأحوال في كل المناطق وسعيهم لجمع السلاح وتركه في أيادي القوات النظامية فقط.