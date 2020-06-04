التعايشي : جريمة فض الاعتصام تعد خطيرة وتستوجب إكمال التحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، أن جريمة فض الاعتصام تعد ضمن جرائم خطيرة يستوجب إكمال التحقيق بشأنها.

واكد التعايشي في تغريدة له على “تويتر” اليوم أن العدالة الانتقالية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، شروط ضرورية تتطلب المضي قدماً في إنجازهما لتنقية الحياة من رواسب الكراهية وإستزراع الأمل في التعايش وفق شروط دولة القانون.

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