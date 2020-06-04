التلفزيون القومي يستضيف رئيس الوزراء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يستضيف التلفزيون القومي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في حوار مطول حول عدد من القضايا التي تشغل بال الشعب السوداني، ومن المتوقع أن تذيع إذاعة أم درمان وعدد من القنوات الفضائية الوطنية الحوار في بث مشترك مع التلفزيون القومي.

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