سلطة الطيران المدني: مطار الخرطوم يستقبل (4) رحلات يوميا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف مدير سلطة الطيران المدني المهندس ابراهيم عدلان عن استقبال مطار الخرطوم لنحو (5) رحلات يوميا مبرمجة الي جانب رحلات مساعدات اغاثية من بعض الدول الصديقة، بلغت (50) طن من المواد الطبية .

وقال عدلان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم

ان اغلاق المطار بسبب جائحة كورونا بدأ بتقليل الرحلات الجوية من سبع دول وايقاف كافة السفريات الداخلية.

واشار عدلان الي استثمار سلطة الطيران للاغلاق باجراء عمليات تأهيل

(تخطيط مدرج المطار وتحسين منطقة الحركة الجوية وتحسين بيئة العمل في صالات الوصول والمغادرة. واستثنت السلطة الطيارين والمهندسين من تجديد الرخص حتى نهاية اكتوبر المقبل.

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