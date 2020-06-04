مجلس الأمن الدولي يشكّل بعثة سياسية (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة بعثة “يوناميد” في إقليم دارفور لغاية نهاية العام على الأقلّ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها “يونيتامس” أعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا، واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وينصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” على أنّ مجلس الأمن “يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً”.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.مجلس الأمن يشكّل بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان