حكومة ولاية سنار تتحدى كورونا وتعلن عن قرار بمزاولة العمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت حكومة سنار برئاسة الوالي اللواء ركن محمد عثمان حمد، قراراة بمزاولة العمل للعاملين بالولاية بنسبة 100% بدلا عن 50%، واستمرار خصم 10 جنيهات من كل العاملين لشهري أبريل ومايو وخصم 20 جنيها اعتبارا من يونيو وحتى نهاية الجائحة، دعماً لوزارة الصحة لمجابهة كورونا.

كما أصدرت قرارا بحسب (سونا) قضى بإجازة تقرير الموقف الصحى بالولاية، مع الوضع في الاعتبار التاكيد على الالتزام بكل التدابير الاحترازية السابقة، وتفعيل دور لجان الطوارئ الصحية بالمحليات، ووضع الضوابط لقفل الأسواق ومنع التجمعات واستمرار الحظر تحت إشراف المديرين التنفيذيين للمحليات.

فيما وجه القرار وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بإعداد تقرير مالي مفصل عن أوجه الصرف على جائحة كورونا.

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