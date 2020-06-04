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الأوقاف تنفي اتجاهها لاعادة فتح دور العبادة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتجاهها لإعادة فتح دور العبادة أو تحديد موعد لفتحه لأداء صلوات الجماعة.
وأكدت الوزارة في رد مقتضب لـ(السوداني)، أنها تعمل في انسجام مع قرارات أجهزة الدولة المختلفة ولايمكن أن تتخذ قرارا بمفردها.

وشددت على الالتزام بالتوجيهات والترتيبات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة، ممثلة في اللجنة العليا لمجابهة جائحة وكافة الإجراءات والتحوطات والقرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية.

 

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