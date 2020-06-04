الصحة: تسجيل 189 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 7 وفيات حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 137 إصابة و الجزيرة 20 اصابة واصابة واحدة في كل شمال وغرب كردفان و9 اصابات في القضارف و3 اصابات في كل من سنار والنيل الأزرق

اما الوفيات فقد سجلت كل من ولاية الخرطوم 5 وفيات ووفاة واحدة في كل من الجزيرة و شمال كردفان وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 5499 اصابة متضمنة 314 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 4313و اصابة تليها 420 اصابة ولاية الجزير ثم 137 اصابة بشمال كردفان و169 اصابة ولاية القضارف و116 اصابة ولاية سنار و 68 إصابة لولاية شمال دارفور اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 86 حالة للشفاة 34 حالة في الخرطوم و 28 حالة في الجزيرة و 18 حالة في شمال كردفان و3 حالات في القضارف

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 1711 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 348 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 348 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة و161 اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 46.6% كما تم فحص عدد 92 عينة في معهد النيل الأزرق 89 عينة مفحوصة لاول مرة 26 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 29.2% اما معمل الصحة العامة بنيالا فكان عدد العينات المفحوصة15 عينة 14 عينة مفحوصة لاول مرة و2 عينة موجبة لاول مرة بنسبة 14 .3%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 455 عينة والمفحوصة لاول مرة 451 عينة والموجبة لاول مرة 189 عينة بنسبة 41.9 %