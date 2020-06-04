شرطة الخرطوم تكشف عن مشكلات في التعامل مع جثث مجهولي الهوية

وجهت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بإيجاد آلية عاجلة لكيفية التعامل مع الجثث، خاصة جثث مجهولي الهوية في ظل جائحة “كورونا” وأكد مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى حمدان خلال إجتماعه بقيادات من شرطة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي اليوم الخميس، ضرورة التنسيق التام مع السلطات الشرطية بالولاية، والعمل على توفير المعينات اللازمة من تدريب وثلاجات طبية وأتيام متخصصة و”كول سنتر” وأتيام لتلقي البلاغات.

ودعا حمدان إلى العمل على إزالة كافة العقبات والتعقيدات وإصدار قرارات عاجلة بهذا الشأن من قبل النيابة العامة من جانبه، كشف ممثل مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء د. عادل ابو المعالي الصديق، عن جملة من المشاكل التي تواجه إداراتهم في التعامل مع جثث مجهولي الهوية.

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وطالب عادل بحسب صحيفة الصيحة بتوفير أدوات الحماية والسلامة للعاملين في مجال الحوادث، وأكد على مسؤولية الشرطة المباشرة عن أي جثة سواء كانت مجهولة الهوية أو معروفة، وتقوم بتحويلها إلى المشرحة مع تعرض أفرادها للمخاطر. ودعا إلى تكامل الأدوار بين كافة الجهات ذات الصلة، وأشار إلى إتجاه لإنشاء إدارة جديدة لحماية وتأمين المستشفيات بدوره، استعرض نائب مدير عام هيئة الطب العدلي د. عصام أحمد الحسن، دور إدارته في التدريب على التعامل مع الجثث وفقاً للخطوات التي تضمن سلامة الأتيام، وأشار إلى وجود بروتوكول لمجهولي الهوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)