التاريخ: 04-يونيو-2020
0 مشاهدة
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال بعثة سياسية للسودان لمدة عام وتمديد مهمة بعثة قوات يوناميد التي تقع تحت البند السابع، حتى نهاية ديسمبر القادم وخلى مشروع القرار لاول مرة في تاريخ قرارات المجلس تجاه السودان حول اليوناميد من عبارة ” الوضع في السودان يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”
واكتفى القرار بحسب صحيفة السوداني باقتصار الصفة على الأوضاع في دارفور فقط. ويتضمن قرار البعثة مهام عديدة، من بينها مساعدة الانتقال السياسي ، بما في ذلك المساعي الحميدة.المساعدة التقنية لعملية صياغة الدستور ، والتحضيرات للانتخابات.
الإصلاح القانوني والقضائي ودعم تنفيذ أحكام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون من الوثيقة الدستورية دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المستقبلية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر خلو قرار مجلس الأمن من عبارة تهديد الوضع في السودان للأمن والسلم الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.