الأوقاف تنفي توجيهها بفتح دور العبادة أو تحديد موعد لفتحها

التاريخ: 04-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتجاهها لإعادة فتح دور العبادة أو تحديد موعد لفتحه لأداء صلوات الجماعة. Advertisements وأكدت الوزارة في رد مقتضب وفق صحيفة السوداني أنها تعمل في انسجام مع قرارات أجهزة الدولة المختلفة ولايمكن أن تتخذ قرارا بمفردها. وشددت على الالتزام بالتوجيهات والترتيبات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة، ممثلة في اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا وكافة الإجراءات والتحوطات والقرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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