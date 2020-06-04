تفاقم مشكلة مرتبات العاملين والموظفين بالبصات السفرية والغرفة تَلتزِم

شكا عدد من العاملين والموظفين بشركات البصات السفرية من تماطل أصحاب البصات في صرف مرتباتهم منذ إيقاف السفر في أواخر مارس الماضي وإعلان حظر التجوال بالبلاد .

وأكدوا ل (السوداني) تفاقم مشكلة صرف المرتبات وأن لديهم أُسر والتزامات يومية لا تقبل التأخير مشيرين إلى أن مكاتب الشركات ظلت مُغلقة طيلة الفترة الماضية .

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من جانبه قال مالك شركة الضواحي للنقل محمد حماد وفق صحيفة (السوداني) أن العاملين بالقطاع من موظفين، موظفين، سائقين، مضيفين، ومُدراء بشركات النقل يعيشون أوضاع مأساوية جراء إيقاف البصات ، منوهاً إلى أن مُعظم مُلَّاك البصات الآن يعيشون على (السلفيات) لتغطية إلتزاماتهم .

من جهته أكد رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين ل ( السوداني) إلتزام شركات النقل بصرف مرتبات العاملين في القطاع بأثر رجعي حين إستئناف السفر ،وطالب الجهات المختصة بتوفيق أوضاع العاملين والموظفين بالقطاع ودعمهم لأنهم من ضمن الشرائح الضعيفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)