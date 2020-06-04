تفاقم مشكلة مرتبات العاملين والموظفين بالبصات السفرية والغرفة تَلتزِم

التاريخ: 04-يونيو-2020
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شكا عدد من العاملين والموظفين بشركات البصات السفرية من تماطل أصحاب البصات في صرف مرتباتهم منذ إيقاف السفر في أواخر مارس الماضي وإعلان حظر التجوال بالبلاد .
وأكدوا ل (السوداني) تفاقم مشكلة صرف المرتبات وأن لديهم أُسر والتزامات يومية لا تقبل التأخير مشيرين إلى أن مكاتب الشركات ظلت مُغلقة طيلة الفترة الماضية .
من جانبه قال مالك شركة الضواحي للنقل محمد حماد وفق صحيفة (السوداني) أن العاملين بالقطاع من موظفين، موظفين، سائقين، مضيفين، ومُدراء بشركات النقل يعيشون أوضاع مأساوية جراء إيقاف البصات ، منوهاً إلى أن مُعظم مُلَّاك البصات الآن يعيشون على (السلفيات) لتغطية إلتزاماتهم .
من جهته أكد رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين ل ( السوداني) إلتزام شركات النقل بصرف مرتبات العاملين في القطاع بأثر رجعي حين إستئناف السفر ،وطالب الجهات المختصة بتوفيق أوضاع العاملين والموظفين بالقطاع ودعمهم لأنهم من ضمن الشرائح الضعيفة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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