البنك الزراعي يشرع في تمويل الموسم الصيفي

التاريخ: 04-يونيو-2020
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أعلن البنك الزراعي البدء في منح التمويل النقدي والعيني للمزارعين عبر فروعه بالمركز و َالولايات بعد اصداره السياسة التمويلية والشروع فى تنفيذها منذ مطلع مايو الماضي عبر فروعه فى ولايات الزراعة المطرية بشقيها التقليدي والالي والمروي
وأكد الأستاذ عبد الماجد خوجلي مدير عام البنك الزراعي في تصريح (لسونا )إكتمال الاستعدادات بفروع البنك للبدء في تمويل القطاع المطري التقليدي بولايات القضارف والنيل الازرق والنيل والابيض و شمال كردفان ودارفور والمروي بولايات الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية وولايات الشرق ومنحهم التمويل النقدي والعيني المتمثل في سماد اليوريا والداب،
كاشفا عن حجم كمية السماد الموجودة حالياالتي تم توزيعها على الولايات وهي ١،٥٦٣،٦٢٦ جوال سماد يوريا و١٧٩، ٨٠٧ جوال سماد داب إضافة لكميات تحت التوريد منها ٥٠ الف طن سماد يوريا و٢٠ الف طن َمن سماد الداب وأكد سيادته توفر السيولة اللازمة لمقابلة احتياجات التمويل النقدي للعمليات الزراعية الاخري للموسم الصيفي عبر فروع البنك المنتشرة بولايات السودان المختلفة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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