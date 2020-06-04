التاريخ: 04-يونيو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة تفيد متابعات صحفية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعث اليوم الخميس خطابا للاتحاد السوداني لكرة القدم .. وحمل خطاب الفيفا إنذارا شديد اللهجة لطرفي القمة السودانية الهلال والمريخ بالحرمان من المشاركات الخارجية لثلاث سنوات متتالية حال لم يلتزم الناديين بسداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب وحل القضايا العالقة مؤخرا Advertisements ويشمل الأمر الإلتزام بسداد مستحقات الأجانب مستقبلاً .. وأشار خطاب (فيفا) وفق ما كشف مصدر موثوق بحسب صحيفة الصيحة أن لجانه تلقت عدد كبير من الشكاوي ضد طرفي القمة السودانية في السنوات الأخيرة مع التنويه لأن الضوابط الحالية تحرم أي نادي عليه مديونيات من المشاركة الخارجية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر الحرمان من المشاركات الخارجية يهدد القمة بأمر (الفيفا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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