المجلس القومي للدفاع المدني: توقعات بارتفاع معدل خريف ٢٠٢٠م

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توقع المجلس القومي للدفاع المدني لخريف هذا العام وفقاً للقراءات والتوقعات العلمية أن تكون معدلاته فوق الوسط إلى مرتفع، مجيزا خطة العام ٢٠٢٠م.جاء ذلك خلال افتتاح الدورة رقم (٤٠) للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم “الخميس” بوزارة الداخلية بتشريف وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس والسادة ولاة الولايات ومدير عام قوات الشرطة وجهات الاختصاص.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية بحسب صحيفة السوداني يهدف عمل المجلس القومي للدفاع المدني في المرحلة الراهنة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة فصل الخريف ٢٠٢٠م ومواجهة الكوارث والطوارئ وتدابير الأوبئة وقيادة العمل القومي للدفاع المدني وفق خطة يشرف مجلس الوزراء على تنفيذها ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية حفاظاً على السلامة العامة من جميع المخاطر والمهددات يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول بعد إعادة تشكيل المجلس القومي للدفاع المدني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)