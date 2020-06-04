صورة أفراد شرطة مع خبر “القبض على صقر إسرائيلي” في السودان تثير التندر بمواقع التواصل

أثارت صورة لأفراد شرطة سودانية مصاحبة لخبر القبض على صقر قيل أنه (يحمل في قدمه ختم إسرائيل وعلى ظهره جهاز استكشاف خطير)، أثارت موجة من التعليقات الساخرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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واوحى الخبر إلى خطورة الصقر ونشوة الانتصار بقبضه، التي قابلها رواد مواقع التواصل بتهكم موضحين، أن هذه الاجهزة خاصة بجامعات ومراكز أبحاث للبرية، الغرض منها دراسة أنماط هجرة الطيور، وتحديد أماكن تواجدها، ودراسة اعدادها.

وتتكرر حوادث القبض على صقور في مسار هجرتها عابرة للسودان، حاملة لأجهزة استكشافية.

و قبلها ألقت السلطات بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور بحسب صحيفة السوداني، القبض على صقر يحمل على جناحيه أجهزة إسرائيلية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمسية، مكتوب عليه بالعبرية «الهيئة الإسرائيلية للطبيعة» الجامعة العربية جورسليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)